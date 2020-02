Mans Unides engega nova campanya amb un projecte a Cuba

03.02.2020 | 12:42

La delegació de Mans Unides a Terrassa engega nova campanya per finançar un projecte de formació i emprenedoria per joves aturats a Camagüey (Cuba). La nova acció solidària ha estat presentada aquest matí per Elisenda Garcia, presidenta de la delegació local, i Glòria Oliva, voluntària. Juntament amb ells va participar Mario Torres, director general de la Fundació ACLO, que treballa amb Mans Unides amb projectes d'ajuda i cooperació al sud de Bolívia. Tots tres han destacat la importància de fer accions pels més pobres i al seu país, perquè puguin viure amb unes condicions millors. La campanya d'aquest any a la ciutat s'ha iniciat aquest diumenge amb una explicació a les parròquies del projecte a realitzar i la col·lecta tindrà lloc el diumenge vinent.