Taula d'impuls de La Maurina

01.02.2020 | 04:00

Els veïns de La Maurina van ser els que més contents van sortir del ple d'ahir. Van aconseguir que tots els partits es posessin d'acord per aprovar una proposta de resolució que pretén aprofitar les sinergies creades durant el Pla de Barris per continuar impulsant aspectes socials, urbanístics o de convivència al barri. Concretament, la moció contempla crear una taula de diàleg amb representants de l'Ajuntament i de les entitats, estudiar la possibilitat d'establir una oficina d'atenció ciutadana al casal cívic Francisca Redondo i estudiar també l'opció d'implantar una parada d'autobús per facilitar l'accés a aquest equipament. Tot i la unanimitat -que els veïns presents a la sala van rebre amb aplaudiments-, Javier González (Cs) va expressar la seva desconfiança en l'equip de govern: "Espero que si s'han sumat a aquesta proposta, abans que acabi el mandat hagin fet alguna cosa al barri".