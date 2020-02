Robatori a un bar de Sant Pere Nord

L'objectiu dels lladres van ser les dues màquines escurabutxaques que hi havia a l'establiment.

01.02.2020 | 11:32

Aquesta matinada s'ha produït un robatori a un bar del barri de Sant Pere Nord. Es tracta del Fiña's Bar, un establiment que es troba al carrer Roca i Roca, a la cantonada del carrer del Doctor Ferran. Els lladres van accedir a l'interior a la nit, forçant el pany de la persiana i posteriorment de la porta d'entrada al local. El seu objectiu va ser principalment les màquines escurabutxaques, que les van rebentar per emportar-se els diners que hi havien a dintre, com es pot veure a la fotografia que acompanya aquesta noticia. Els mossos d'esquadra s'han fet càrrec de la investigació.