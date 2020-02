El Regne Unit estrena un nou trajecte en solitari

Comença una nova era a la Unió Europea

Sergi Estapé

01.02.2020 | 04:00

Des d'avui, el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord ja no forma part de la Unió Europea. S'obre, però, un període de transició, que tindrà com a límit el 31 de desembre d'aquest any, i en el que tota la ciutadania, les empreses, els inversors, mantindran l'estatus actual, si bé, el Regne Unit deixarà d'estar representat a les institucions, agències, òrgans i oficines de la Unió Europea. El dret que emana de la Unió, tot i això, continuarà aplicant-se al Regne Unit fins al final ...