"Em prenen el dret de ser ciutadà de la UE"

Comença una nova era a la Unió Europea. James Parkin, 31 anys

01.02.2020 | 04:00

El britànic James Parkin viu avui la sortida de Gran Bretanya de la UE com a "un atracament a la meva identitat europea". Professor d'anglès i francès a la FIAC, va arribar a Catalunya el 2011 i en nou anys ha tornat diverses vegades al seu país, el 2016 "per votar no al referèndum, per por que guanyés el sí al Brexit".

Així va ser, i avui "acaben tres anys de malson -diu-, tres anys sense saber què passaria amb els nostres drets, malmeten la nostra imatge internacional i destruint la nostra identitat europea".

James veu al Brexit "un insult a la cultura europea que em fa bullir la sang. Jo vaig néixer ciutadà de la UE, és el meu dret de naixement i me'l prenen".

Per aquest jove nascut a la ciutat anglesa de Southport, "on va guanyar el no al Brexit", vol puntualitzar, el govern britànic va cometre una irresponsabilitat donant veu al poble sobre "un tema tan transcendent. El govern no va informar mai sobre la UE, la població no tenia ni idea de com funciona i, si no sabien, per què es deixa una decisió tan important en les seves mans?".

Ara, tres anys després, "tots estem esgotats, farts, els que estem en contra del Brexit i els que estan a favor". L'única cosa positiva de la sortida "és que com a mínim ara sabem que hem de fer".

Feta la ruptura, a l'espera dels onze mesos de transició, "jo ho tinc clar -diu James-, em quedo a Catalunya. Acabo de comprar-me un pis i em quedo".

"I mira que he fet avui -diu mostrant el pin amb la bandera escocesa i la de la UE enllaçades que penja del seu polo-. Estic amb la independència d'Escòcia i, si marxen, marxo amb ells, deixo el meu país avergonyit. No puc entendre que haguem lluitat dues guerres mundials per això?".