Els bombers sanegen un balcó al carrer del Puig Novell

01.02.2020 | 04:00

Una dotació de bombers va treballar ahir durant 45 minuts en el sanejament d'un balcó en mal estat d'un edifici situat al carrer del Puig Novell, en el Centre. L'avís va arribar als serveis d'emergències a les 2.45 de la tarda. La Policia Municipal va tallar el trànsit en la zona, desviant els vehicles que entraven des del carrer de Sant Pau cap al de la Font Vella, mentre va durar la intervenció per evitar despreniments de rebles que caiguessin a la via pública en un tram tan transitat per vianants, amb escoles molt a prop. Quan van marxar els bombers, uns operaris van col·locar una xarxa de protecció en el balcó.