La campanya "Objectiu miopia" arriba a 200 cinemes catalans

Redacció

01.02.2020 | 04:00

Per primera vegada, les pantalles de 200 sales associades al Gremi de Cinemes de Catalunya, entre aquests el Cinema Catalunya i els cinemes de Parc Vallès de Terrassa, seran el suport escollit per a projectar un espot que informa sobre el risc actual del desenvolupament de la miopia entre els més joves per no cuidar i protegir la seva visió per mitjà de senzilles tècniques.La campanya, que porta per títol "Objectiu Miopia" està ...