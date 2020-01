PSC i Cs defensen la presència d'animals a les festes populars

L'any 2018 va ser l'últim any que van desfilar èquids a la cavalcada de Reis de Terrassa.

L'any 2018 va ser l'últim any que van desfilar èquids a la cavalcada de Reis de Terrassa.

Laura Mangas

31.01.2020 | 04:00

La decisió de l'actual equip de govern de suprimir la presència d'animals a les festes populars (a la cavalcada de Reis, per exemple) i d'extremar les mesures de control en aquelles on els animals són l'objecte mateix de la festa (com és el cas d'Els Tres Tombs) ha generat un gran enuig entre algunes entitats i partits polítics. El PSC i Cs volen aprofundir en aquest tema i demanen una rectificació al bipartit. Concretament, volen que qualsevol ...