31.01.2020 | 04:00

Agents de la Policia Municipal van aturar dimecres a la tarda un vehicle que circulava amb la ITV caducada al carrer de Vallhonrat, a l'alçada del carrer de Vinyals. En ser identificat pels agents, el conductor va presentar un carnet de conduir caducat i no vàlid, amb indicis de ser falsificat. Per aquest motiu, els agents van iniciar accions amb els Mossos d'Esquadra per comprovar l'autenticitat del document. El conductor va ser denunciat.