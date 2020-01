No portava el cinturó i dóna positiu en THC

31.01.2020 | 04:00

Dimecres, a les 11.50 del matí, un agent de la Policia Municipal va aturar un vehicle perquè el seu conductor no portava el cinturó de seguretat lligat. Mentre identificaven l'individu, els agents van detectar que es podria trobar sota la influència d'alguna substància estupefaent. Va ser traslladat a la Prefectura Municipal, on se li va realitzar la prova del drogotest, en la qual va donar un resultat positiu en THC, el principi actiu del cànnabis. El vehicle va ser retirat per la grua municipal i la polica va tramitar una denúncia contra el conductor.