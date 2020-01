L'egarenc condemnat a mort confessa ara el crim a Tailàndia

EFE

31.01.2020 | 04:00

El terrassenc Artur Segarra, condemnat a la pena de mort per l'assassinat a Bangkok del seu compatriota David Bernat, ha confessat per primera vegada ser l'autor del crim en una carta per demanar clemència al rei de Tailàndia i evitar la seva execució.El convicte, qui va mantenir la seva innocència durant tot el procés judicial, admet ara en la missiva, a la qual ha tingut accés Efe, que la nit del 19 de gener de 2016 va matar Bernat en reaccionar de ...