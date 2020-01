Despreniments a un balcó del carrer de Puignovell

31.01.2020 | 15:27

Els bombers han intervingut al voltant de les 3 de la tarda d'avui al número 15 del carrer de Puignovell, on s'han detectat despreniments al terra d'una balconada del primer pis. Una dotació s'ha desplaçat al lloc dels fets, acordonant la vorera per evitar riscos. Durant uns minuts, els bombers hi han treballat per fer caure els trams de balconada descalçats i que corrien el risc de caure al carrer.

L'operació ha coincidit amb la tornada a l'escola, L'operatiu ha provocat alentiment de la circulació amb moments de retencions a l'eix dels carrers de Puignovell amb Sant Quirze i Baldrich.