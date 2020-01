Una conductora beguda xoca amb una barana

31.01.2020 | 04:00

La conductora d'un vehicle va donar positiu d'alcoholèmia ahir després de xocar el cotxe contra una barana.

A les 3.20 de la matinada, un agent fora de servei de la Policia Municipal va informar la seva central que un vehicle havia col·lidit amb la barana del pont de la carretera de Castellar, a l'alçada de l'avinguda del Vallès.

Una dotació policial va anar al lloc i va fer a la conductora la prova estimativa d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,44 mil·ligrams. Una vegada traslladada a les dependències policials, va realitzar les proves de precisió, amb taxes de 0,43 i 0,40.

Finalment, els agents van cursar les denúncies corresponents per alcoholèmia positiva i per conduir amb un permís no vàlid.