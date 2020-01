31.01.2020 | 04:00

Una vianant va comunicar dimecres al migdia a la Policia Municipal que havia estat atropellada al carrer de Watt. Els agents desplaçats al lloc van demanar una ambulància per traslladar a la vianant a Mútua. El vehicle causant de l'atropellament va quedar immobilitzat i el seu conductor va ser sancionat per no disposar de l'assegurança.