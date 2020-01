Pendents de la data electoral després del discurs de Torra

J.Ll / L.H

30.01.2020 | 04:00

Els líders polítics amb representació municipal van seguir ahir fil per randa l'anunci del President Quim Torra d'eleccions i també els retrets al soci de govern. Tots donen la legislatura catalana per esgotada. PSC i CS demanen a Torra que convoqui eleccions abans d'aprovar pressupostos. ERC, Tot per Terrassa i Junts per Terrassa recorden que els comptes autonòmics estan prorrogats des de 2017 i defensen celeritat en l'aprovació dels comptes ...