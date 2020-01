Nou programa educatiu per gestionar les emocions

30.01.2020 | 15:57

Miquel Gasol, president de la Fundació Trastorn Límit, i Xero Gasol, psicòleg clínic, han presentat avui a l'Institut Santa Eulàlia el projecte E-Mocional. Reg, un programa que té com a objectiu donar eines als adolescents per gestionar les emocions. L'acte ha inclòs una petita sessió de com funcionen les sessions amb els alumnes d'ESO de l'institut. El programa va començar el curs passat com experiència pilot a l'Institut Matadepera i en aquest s'ha estès als instituts Santa Eulàlia, Can Jofresa, Torre del Palau, Jaume Cabré, Cavall Bernat i a l'Escola Tecnos. L'acció s'emmarca en el Projecte d'Especialització Competitiva Territorial de Terrassa (PECT) i té un cost de 3.555.909 euros, cofinançat en un 50 % per la Unió Europea, en un 25% per la Diputació de Barcelona i en un 25% per l'Ajuntament. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert, ha assistit a la sessió pública que s'ha fet a l'INS Santa Eulàlia i ha valorat positivament l'experiència.