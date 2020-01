"Mira'm a la cara i no em tractis com si fos un nen"

Redacció

30.01.2020 | 04:00

Fupar i Prodis han posat en marxa a Terrassa la segona edició del cicle de xerrades "Quan estic malalt, escolta'm". Persones amb discapacitat intel·lectual expliquen de primera mà als professionals sanitaris, en aquest cas de Mútua, com els hi agrada ser atesos."M'agrada que em mirin a la cara, que no em parlin com si fos un nen i que m'expliquin les coses directament a mi, no al meu acompanyant", diu Alfons Figueras, usuari del Centre Ocupacional de Fupar, qui lidera en primera persona les ...