L'INS Santa Eulàlia celebra la seva Diada

30.01.2020 | 04:00

L'Institut Santa Eulàlia ha difós el programa de la seva Diada que tindrà lloc el pròxim 11 de febrer amb motiu de la festivitat de la patrona que dóna nom al centre i que és el 12 de febrer.

El programa s'obrirà a les 8.45 h amb 18 tallers de temàtiques diverses que ha escollit prèviament l'alumnat. Els tallers es faran en la seva majoria a l'edifici principal d'aules, gimnàs, pati i també al casal cívic i al pavelló de Can Jofresa.

Després, cap a les 11.30 h, començarà l'activitat "Sing Along" amb l'alumnat d'ESO i batxillerat de l'institut i al gimnàs Aquesta activitat ja s'ha convertit en tot un clàssic on a ritme dels hits del moment, l'alumnat realitza un karaoke en anglès, amb la qual cosa practica la música i l'idioma.

L'INS Santa Eulàlia celebra la festa de la seva patrona tots els anys amb activitats per tota la comunitat d'alumnes.