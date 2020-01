L'Ajuntament posa en marxa una app per demanar cita prèvia

30.01.2020 | 15:58

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa "Sense esperes", una aplicació per a dispositius mòbils que permet demanar citar prèvia per un altre dia (un tràmit que ja es podia fer pel 010 o a la web municipal) i també, per primera vegada, agafar torn pel mateix dia abans d'arribar a l'oficina. L'aplicació, que està disponible des d'aquest mes de gener a les botigues d'aplicacions d'Android (Good Play Store) i d'iOS (App Store); facilitarà encara més que la ciutadania pugui estalviar temps quan ha de fer tràmits en dependències municipals.