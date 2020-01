Falsa alarma de fuga de gas en un edifici de l'avinguda d'Àngel Sallent

30.01.2020 | 04:00

No hi havia fuga de gas, segons els mesuraments realitzats pels bombers. Una alarma per un escapament va mobilitzar el dimarts a la tarda als serveis d'emergències. Aquests van rebre un avís a les sis de la tarda: s'havia detectat una possible fuga de gas en l'avinguda d'Àngel Sallent. Es percebia una forta olor. Efectius de Bombers es van presentar en la zona referida i van efectuar mesuraments, però no van trobar cap fuita. Es presumeix que l'olor podia ser de dissolvent o una substància similar.