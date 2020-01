Dona ferida per una baixada brusca d'un ascensor al carrer del Bidasoa

30.01.2020 | 04:00

L'ascensor va baixar molt veloç. Almenys, aquesta va ser la impressió. Una dona va resultar ferida el dimarts a la nit a l'ascensor d'un edifici del carrer del Bidasoa, al sector de les Arenes-la Grípia-Can Montllor. Els serveis d'emergències van ser alertats de l'incident a les 9.30 de la nit i una dotació de Bombers de la Generalitat hi va actuar per rescatar a la ferida i supervisar l'aparell. En principi, no van detectar cap anomalia. Pel que sembla, la víctima va sofrir una contusió lumbar i va ser traslladada a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.