Cultura Pràctica estudia ara quedar-se al carrer Sant Pere

Edifici de l'Escola Cultura Pràctica. El centre educatiu és dels pocs que hi ha al Centre històric de la ciutat.

Edifici de l'Escola Cultura Pràctica. El centre educatiu és dels pocs que hi ha al Centre històric de la ciutat. Nebridi Aróztegui

Mercè Boladeras

30.01.2020 | 04:00

Canvi d'idea a l'Escola Cultura Pràctica de Terrassa. La cooperativa Creixen Educació ha renunciat per ara a un trasllat de la seu i ha optat per quedar-se a l'edifici de sempre del carrer de Sant Pere, la Casa Galí. El motiu, segons han explicat des de Suara, un dels socis de la cooperativa, és que s'ha ofert la possibilitat de prorrogar el contracte de lloguer (finalitzava el 2020), un fet que fa mesos no es contemplava.Creixen Educació va anunciar cap a ...