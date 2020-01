Carles Sora Domenjó, nou director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC

30.01.2020 | 12:05

Carles Sora Domenjó, doctor en Comunicació Interactiva per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i especialista en mitjans interactius i cultura digital, és el nou director del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa, on precisament es va graduar en Multimèdia. Sora, que els darrers dos anys ha estat investigador afiliat a l'Institut de Tecnologia de Massachussets (MIT), liderarà la consolidació del CITM com a centre de referència en creativitat, cultura digital i tecnologies emergents. El nomenament es va fer efectiu aquest dimecres, mitjançant una resolució del rector de la UPC, Francesc Torres. EL CITM està inclòs entre les 100 millors escoles del món en animació de l'any 2018, segons el rànquing publicat per Animation Career Review.