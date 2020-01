Campanya sobre la miopia als cinemes catalans

30.01.2020 | 12:05

El Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) i la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (Foot) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Barcelona Tech s'han unit per a llançar una campana informativa als cinemes catalans per a conscienciar sobre els problemes derivats del desenvolupament de la miopia entre la població més jove. Per primera vegada, les pantalles de més de 200 cinemes catalans associats al Gremi de Cinemes de Catalunya seran el suport escollit per a projectar un espot que informa sobre el risc actual del desenvolupament de la miopia entre els més joves per no cuidar i protegir la seva visió per mitjà de senzilles tècniques. La campanya, que porta el nom de "Objectiu miopia", ofereix els consells necessaris per a frenar el desenvolupament de la ja considerada pandèmia del segle XXI per l'OMS, la miopia, que afecta actualment a 6 de cada 10 joves universitaris de Catalunya.