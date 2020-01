Un 60% dels comerços de la ciutat tenen retolació en català

Mercè Boladeras

30.01.2020 | 04:00

Gairebé sis de cada deu firmes comercials de Terrassa tenen retolació indentificativa i informativa en català. Aquest índex, però, s'incrementa una mica més si es té en compte que hi ha rètols identificatius que poden ser ambivalents com és, per exemple, el de bar, que s'escriu igual en català que en castellà. I també passa el mateix amb els rètols informatius.Aquesta és una de les dades de ...