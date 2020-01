Tot per Terrasa i ERC-MES demanen que s'aturin els desnonaments

29.01.2020 | 15:22

Els grups municipals Tot per Terrassa i ERC-MES presentaran al ple d'aquest divendres una proposta de resolució que demana aturar els desdonaments i fer convenis amb els grans tenidors d'habitatge de la ciutat per oferir lloguer social. També contempla la possibilitat que l'Ajuntament pugui comprar aquests habitatges per la mateixa finalitat. Els mateixos grups presentaran també una segona proposta relativa a què el Govern pugui recuperar els estudis d'ampliació del servei de tren de la línia Manresa-Barcelona-Aeroport i fer possible que Terrassa tingui una connexió directa amb l'aeroport de Barcelona. Els dos grups també se sumaran, evidentment, a l'impulsada per la regidoria de medi Ambient referent a sumar la ciutat (seria la primera de Catalunya) a la declaració d'Oslo contra l'ús del plàstic.