Van entrar a robar en un pis per un balcó fent un "castell"

Javier Llamas

29.01.2020 | 04:00

Ho van intentar, però no els va sortir bé. Ho van intentar aquella tarda de juliol del 2014. Ells, els dos, en realitat, no van entrar en aquell habitatge per a assaltar-lo, però van ajudar una tercera persona a grimpar fins al balcó i es van quedar vigilant. Van fer una espècie de pilar, un damunt d'un altre, un "castell improvisat per a una acció delictiva. És a dir, van participar de manera activa en el robatori i han estat condemnats ...