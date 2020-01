Un ciutadà es queda amb les claus d'un conductor ebri

Javier Llamas

29.01.2020 | 04:00

Que no marxava, que no podia marxar. I no va marxar. Perquè un ciutadà li va treure les claus per evitar que es posés al volant després de xocar contra una tanca. El singular incident, que es va saldar amb la intervenció policial i la imputació penal pel conductor per alcoholèmia positiva, va tenir lloc diumenge a Sant Pere.El vehicle va topar amb una tanca al carrer de Ponent. Eren les onze del matí. Un testimoni va actuar amb ...