Cau a terra, es fereix i és detingut per agredir agents

29.01.2020 | 04:00

Anava borratxo, va caure al terra, es va ferir i va acabar detingut per agredir uns policies i uns sanitaris. Un ciutadà va trucar dilluns, a les 8.40 del vespre, a la Policia Municipal per informar que una persona, probablement èbria, havia caigut diverses vegades al terra i presentava ferides. Es trobava al carrer de Manresa, a Sant Pere Nord. Agents municipals i una ambulància van acudir a la zona, on la persona ferida va manifestar que no volia ser atesa i va agredir tant als agents com al personal sanitari.