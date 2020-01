Víctimes oblidades dels nazis

Javier Llamas

28.01.2020 | 04:00

Això d'ahir va ser un acte "per a no oblidar" aquella barbàrie, l'holocaust amb el qual els nazis no sols van massacrar als jueus, sinó també a homosexuals, gitanos, discapacitats, perseguits per raons ideològiques i religioses i homosexuals. A aquest últim col·lectiu no se'l va reconèixer com a víctima fins a quaranta anys després de l'alliberament dels camps de concentració i extermini.Ho va destacar ahir ...