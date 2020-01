Rull i altres exmembres del Govern empresonats compareixen en la comissió d'investigació del 155

Redacció

28.01.2020 | 12:24

L'exconseller terrassenc Josep Rull, a més d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull i Joaquim Forn han estat rebuts amb aplaudiments i crits de "llibertat" a la seva arribada al Parlament, sobre les 8.30 hores, per comparèixer en la comissió d'investigació sobre l'aplicació del 155.

El primer membre del govern de l'1-0 que ha comparegut en la comissió ha estat Oriol Junqueras, que ha manifestat: "Som els campions de la causa de la república i del diàleg". A més, el exvicepresident del Govern i líder d'ERC ha assegurat que "més independentistes que nosaltres (en referència a ERC) no hi ha ningú" i que "la nostra voluntad de diàleg no s'ha trencat per estar a la presó".

Al llarg del dia compareixeran els altres exmembres del Govern empresonats.