Més voluntaris estables, puntuals i virtuals

28.01.2020 | 04:00

Un dels objectius de Creu Roja pel proper quadrienni és impulsar el voluntariat de manera transversal i potenciar nous formats de col·laboració "a la carta". L'ONG està formada quasi íntegrament per persones voluntàries; mobilitza 17 mil voluntaris cada any i compta amb 230 mil socis. Actualment el voluntari estable, el que col·labora de manera permanent, va a la baixa, mentre el voluntariat puntual, on cada persona dedica el temps que pot o que vol, creix. "Són persones que fan tasques d'acompanyament, però també molts jubilats i prejubilats que ens ajuden a fer contactes, plantegen nous reptes o ens obren portes a noves empreses col·laboradores", expliquen des de la presidència de Creu Roja a Catalunya. En paral·lel, Creu Roja impulsarà la figura del voluntari virtual, que a través de xarxes pot decidir en quin moment i on col·labora, i que "també ens pot ajudar d'ara endavant a dinamitzar la comunicació 2.0".