Mitja Marató de Terrassa

28.01.2020 | 04:00

Reyes Estévez és un dels grans noms de la història de l'atletisme espanyol. Campió d'Europa i bronze en el Mundial en la distància de 1.500 llisos, diumenge va còrrec per primera vegada els poc més de 21 quilòmetres d'una mitja. "Per ser la primera penso que he estat bé", va dir. "No esperava estar per sota d'1 hora i 10. Ara espero seguir mentre les lesions em respectin. Es tractava de passar-ho bé i ...