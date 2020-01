La caiguda d'un mur fereix de gravetat un home de 78 anys

Un policia passa al costat del solar on estava el mur enfonsat a la carretera de Martorell.

Javier Llamas

28.01.2020 | 04:00

Joan caminava ahir per la carretera de Martorell. Prop del carrer d'Arquimedes, es va desplomar un mur i va caure sobre Joan. Aquest home, de 78 anys, va sofrir un traumatisme cranial, un altre toràcic i una fractura de tíbia. Es presumeix que el mur va caure a causa del treball d'una excavadora.El solar, on estava la discoteca Lybens, està en obres. Res va tenir a veure cap efecte del temporal de la setmana passada, segons sembla, per a l'enfonsament. La hipòtesi ...