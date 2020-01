"OT": Ariadna, primera expulsada; Eli i Rafa, nominats

Redacció

27.01.2020 | 12:41

La segona gala d'"Operación Triunfo", emesa ahir a La 1 des del Parc Audiovisual de Catalunya -situat a Terrassa-, va significar el primer adéu d'un dels concursants. En concret, d'Ariadna, que es va acomiadar dels seus companys després de perdre el duel amb l'altre nominat de la setmana, el català Nick.

A la gala va destacar que Anne i Maialen, ambdues de Pamplona, van cantar per primera vegada en totes les edicions d'"Operación triunfo" una cançó en llengua basca, titulada "Ilargia", de Ken Zazpi. Precisament Anne va ser una de les tres favorites del públic, juntament amb Hugo i Flavio. Aquest últim es va convertir en el concursant més votat de la setmana pels espectadors, i per tant, en el màxim favorit de l'audiència. D'aquesta manera Flavio cantarà sol la pròxima gala.

El jurat va nominar quatre concursants: Anajú, Eli, Gèrard i Rafa. Anajú va ser salvada pels professors; i Gèrard, pels seus companys. De forma que els dos nominats de la setmana són Eli i Rafa.

A Catalunya, "OT" va ser líder de la nit, amb una quota de pantalla del 13,9 per cent (269 mil espectadors), segons les dades de la productora Enganxats. La segona opció, "La isla de las tentaciones" (Telecinco), es va quedar amb un 13,6 per cent de "share" (228 mil espectadors). TV3, amb "30 minuts", va obtenir un 10,3 per cent de quota mitjana (267 mil espectadors).

Al conjunt d'Espanya, "Operación Triunfo" es va mantenir en uns nivells d'audiència similars als de la setmana passada, en marcar un 12,6 per cent (1.797.000 espectadors). Va ser la segona opció de la nit, per darrere de "El tiempo de descuento" (Telecinco), que va obtenir un 17,1 per cent (2.122.000 espectadors).