Mor una menor en un accident amb un cavall

27.01.2020 | 17:49

Una menor va perdre la vida aquest passat diumenge en sofrir un accident quan muntava a cavall per una zona pròxima a la carretera de Rubí. Els fets van tenir lloc al migdia en el terme municipal de Sant Quirze del Vallès. La noia, de 14 anys, era veïna de Terrassa.

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per a esclarir les circumstàncies del tràgic accident. Segons la informació que ha transcendit, la nena passejava a cavall amb altres persones que també muntaven equins. Els indicis apunten al fet que l'animal en el qual anava la víctima va caure per un barranc molt a prop del punt quilomètric 20 de la BP-1503, la carretera de Rubí. Els serveis d'emergències van rebre l'alerta a la 1.30. A la zona es van desplaçar ambulàncies i efectius dels Mossos d'Esquadra, que van acordonar el sector. La noia no va poder superar les conseqüències de l'impacte de la caiguda.