Jornades de treball de Creu Roja a Terrassa

27.01.2020 | 14:01

Presidentes i presidents de la Creu Roja de tot Catalunya s'han reunit a Terrassa per parlar del nou pla d'acció de l'entitat 2020-2023. Les jornades, que es van cloure aquest diumenge, han comptat amb xerrades, debats i tallers per acordar una programació conjunta de totes les assamblees que hi participen. Les jornades, que s'han desenvolupat a l'Hotel Don Càndido de Terrassa, també van incloure una reunió de l'alcade de Terrassa, Jordi Ballart, amb el president de Creu Roja Espanyola, Javier Senent, que va signat el llibre d'honor, i el president de Creu Roja a Catalunya, Josep Quintet. També van estar presents el president de Creu Roja de Terrassa, Marià Gàllego, i els els regidores Noel Duque i Mónica Polo.