27.01.2020 | 13:58

Ha passat avui a les 6 de la matinada. Veïns del carrer de Bages, a Can Palet, s'han despertat amb un aparatós accident a la via. Un cotxe bolcat cap per avall i un altre malmés (el de la banda dreta). Malgrat l'especularitat de que el ha pogut estar una col·lisió, no hi hagut ferits, segons ha explicat un veí de la zona que també ha fet arribar l'imatge.