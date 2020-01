El PSC reclama un canvi tarifari amb els municipis limítrofs

Laura Mangas

25.01.2020 | 04:00

El PSC creu que els canvis tarifaris aplicats des d'aquest mes per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) aprofundeixen en "el greuge" que ja pateixen els egarencs a l'hora de fer servir el tren en els seus desplaçaments. El grup municipal proposarà un acord de junta de portaveus a la resta de partits del Consistori per demanar a l'ATM que garanteixi que els desplaçaments entre Terrassa i les ciutats limítrofs, com Sabadell i Rubí, es ...