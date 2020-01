L'Ajuntament no en serà hereu, però podrà expropiar

25.01.2020 | 04:00

Francisco Cabeza Fonseca, darrer propietari del Vapor Ros, va morir solter, sense fills i amb la voluntat clara que l'emblemàtic complex industrial passes a mans autonòmiques. També amb el mandat rotund que no pogués ser utilitzat per l'Ajuntament durant trenta anys. El difunt tancava així una tensa relació amb l'administració local per temes fiscals. De fet, fins abans de la seva mort l'Ajuntament va intentar sense èxit ...