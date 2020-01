Jornada contra el càncer infantil a l'Institut Terrassa

25.01.2020 | 04:00

Els alumnes de Formació Professional (FP) de Perruqueria i Estètica de l'Institut (INS) Terrassa estan preparant una Jornada contra el càncer infantil pel pròxim 12 de febrer. La iniciativa té l'objectiu de recaptar fons a benefici de l'Hospital de Sant Joan de Déu. La jornada tindrà lloc des de les 9 del matí fins a les 20.30. Començarà amb tallers solidaris de perruqueria i estètica. Així, els alumnes oferiran serveis, per una banda, de pentinar, taller, color i trenes i d'altra de massatge, esmaltat d'ungles i maquillatge express. A la tarda, de 16.30 a 20.30, hi haurà tallers de maquillatge infantil, manicura express, massatge facial i corporal i depilació. Els alumnes també han organitzat dues convocatòries de xocolatada solidària. Una serà a les 11 i l'altra a les 18 hores. Paral·lelament a aquests serveis, es vendrà material cedit per l'Hospital Sant Joan de Déu com llibretes i polseres, entre altres articles. També hi haurà els tubulars de l'Associació Mua Solidaris de Terrasssa i el calendari solidari de la Policia Municipal.