Inundació a un transformador elèctric

25.01.2020 | 04:00

Els bombers van treballar ahir durant més d'una hora i mitja a treure l'aigua acumulada en un transformador elèctric de Segle XX. La inundació es va produir al carrer de Valls i va ser detectada a la 1.30 de la matinada. Els bombers van contactar amb Endesa perquè inhabilités la instal·lació per a evitar riscos d'electrocució durant l'extracció de l'aigua acumulada. Molt a prop hi havia dos transformadors més afectats per l'aigua, però els bombers només van intervenir en el primer. El treball va ser ardu i, segons Bombers, els efectius del servei d'emergències van extreure un total de 40.000 litres d'aigua.