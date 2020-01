Fuig després d'un accident i es nega a bufar

25.01.2020 | 04:00

La Policia Municipal va identificar durant la nit de dijous a divendres la conductora d'un vehicle que es va fugar després d'un accident. La dona no va voler fer les proves d'alcoholèmia. A les 11.35 de la nit, un ciutadà va donar avís a la Policia Municipal per informar que un vehicle havia col·lidit amb dos turismes estacionats al carrer de Tordera, a l'alçada del carrer d'Ibáñez de Aldecoa. El comunicant era propietari d'un dels cotxes. El turisme responsable de l'accident havia marxat del lloc. El agents van iniciar la cerca del vehicle infractor i van localitzar-lo molt a prop, al mateix carrer de Tordera. Tenia dos pneumàtics punxats. La conductora es va negar a realitzar la prova d'alcoholèmia, tal i com li van demanar els agents, i va queda denunciada per aquest motiu i per marxar del lloc de l'accident sense aportar dades.