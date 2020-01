Com ha viscut el temporal?

Debat

Sergi Estapé

25.01.2020 | 04:00

Està molt clar que la tempesta que ens ha envaït els últims dies no ha deixat indiferent a ningú. Aquest temporal, que han anomenat Glòria, ha provocat en molta gent angoixa i por perquè circular pels carrers era, en molts moments, una temeritat, i el fort vent que ha acompanyat a aquest fenomen, no permetia ni tan sols l'estabilitat a l'hora de caminar pels carrers de la ciutat, ni deixava guarir-se sota els paraigües.A més, el temor que alguns objectes com arbres, senyals o fanals, poguessin ...