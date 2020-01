La grip ja arriba al nivell d'epidèmia a Catalunya

Redacció

24.01.2020 | 04:00

Ja es por parlar d'epidèmia. L'activitat gripal detectada durant la segona setmana d'aquest any s'ha incrementat aquests dies i ja ha superat, per primera vegada aquest hivern, el nivell d'epidèmia. En principi, encara en un nivell baix. Així, durant la setmana passada, del 13 al 19 de gener, va augmentar la taxa d'incidència de síndromes gripals registrada per la xarxa sentinella: se situa ja als 147,4 casos per 100.000 habitants, per sobre del llindar ...