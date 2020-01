Cèsar Puig també es desvincula del referèndum

Redacció

24.01.2020

Cèsar Puig, exsecretari general d'Interior, va ser ahir el darrer acusat en declarar. Ho va fer sumant-se a l'argumentari de Soler, segons el qual no tenia capacitat de decisió sobre els dispositius policials ni sobre l'organització del referèndum.Puig es va incorporar al càrrec amb l'exconseller d'Interior Jordi Jané i no va marxar quan el seu cap polític va marxar en discrepància amb el projecte independentista. Per què no es va sumar al gest de Jané?, va preguntar el Fiscal. El secretari ...