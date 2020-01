Trapero es va oferir per detenir Puigdemont

23.01.2020 | 04:00

El major dels Mossos Josep Lluís Trapero es va oferir per ser ell qui detingués l'expresident Carles Puigdemont si ho ordenava el jutge, si bé els seus principals col·laboradors a la cúpula, Ferran López i Joan Carles Molinero, ho van descartar i van acordar que havien de ser ells dos. Així ho va revelar ahir Trapero, a preguntes de la seva advocada, Olga Tubau, en la tercera jornada del judici per rebel·lió a l'Audiència Nacional. Ho feia després que el fiscal Miguel Ángel Carballo qüestionés dimarts que el major hagués planejat un dispositiu per detenir Puigdemont i al seu Govern. "Em van dir que no els semblava bé, que era millor que jo em quedés a Egara (el complex central dels Mossos d'Esquadra) i que ells s'oferien (a practicar la detenció de Puigdemont)", va relatar Trapero.