Recollida de xeringues mèdiques a les deixalleries municipals

Deixalleria de Can Casanovas.

23.01.2020 | 12:12

Les deixalleries municipals han incorporat el servei de recollida d'agulles mèdiques i punxants (xeringues). Un servei que, a partir d'ara, forma part de la recollida de Residus Especials en Petites Quantitats (REPQ) del Consorci per a la Gestió de Residus de la comarca. Es tracta de material mèdic que s'utilitza en diferents tractaments domiciliaris i que acaba convertint-se en un residu habitual. Fins ara, aquests objectes es recollien als Centres d'Atenció Primària o a les farmàcies, tot i que no a totes. D'ara endavant, per assegurar-ne una bona separació i reciclatge cal portat-les a les deixalleries dels municipis participants en aquesta iniciativa, entre aquests Terrassa.