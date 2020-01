No hi ha perill d'ensorrament al carrer del Puig Novell

No hi ha perill d'ensorrament al carrer del Puig Novell Nebridi Aróztegui

23.01.2020 | 19:25

No hi ha perill d'ensorrament al carrer del Puig Novell. Falsa alarma. L'arquitecte municipal i els bombers que han revisat aquesta tarda una paret d'un edifici han descartat risc de caiguda. El carrer ja torna a estar obert al trànsit. Els bombers han acudit amb dues dotacions, una d'elles el camió-escala, per examinar la paret d'un edifici on havien aparegut esquerdes. Hi havia por que la paret es desplomés a sobre de l'immoble del costat. Finalment, aquest perill ha quedat descartat.