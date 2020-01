Pere Soler nega que donés ordres al cos de Mossos a favor de l'1-O

23.01.2020 | 12:56

L'exdirector dels Mossos d'Esquadra, el terrassenc Pere Soler ha assegurat avui que l'exconseller d'Interior Joaquim Forn no li va ordenar "en cap moment" que interferís en la policia catalana per que defensés l'1-O i que ell no va donar cap instrucció en aquest sentit a la cúpula del cos.

Així ho ha al·legat Soler en el seu interrogatori per part del fiscal Miguel Ángel Carballo en la quarta sessió del judici a l'Audiència Nacional, en què afronta una petició d'11 anys de presó per rebel·lió, a l'igual que el major Josep Lluís Trapero -que després d'haver declarat ja no s'asseu al banc dels acusats sinó al costat de la seva advocada- i l'exsecretari general d'Interior Cesar Puig.

"Durant tot el temps que estic en el càrrec -que va abandonar a l'octubre en ser cessat pel 155- en cap moment Forn em demana que faci que els Mossos estiguin per la defensa del referèndum. I jo no dono cap instrucció (en aquest sentit) als comissaris del cos", ha al·legat Pere Soler.